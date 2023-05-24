Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23» стартовала с Байконура
Госкорпорация «Роскосмос» осуществила успешный запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблём «Прогресс МС-23», сообщает ТАСС.
Благодаря очередному запуску на Международную космическую станцию (МКС) будут доставлены почти 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, питьевая вода, сжаты азот, оборудование и материалы, предметы одежды и прочее.
Также «Прогресс МС-23» доставит на МКС спутник «Парус», который будет запущен российскими космонавтами для отработки технологии развертывания солнечного паруса.
Ранее в Казахстане в районе города Жезкаган приземлился спускаемый аппарат повреждённого космического корабля «Союз МС-22», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru