Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23» стартовала с Байконура

Благодаря очередному запуску на Международную космическую станцию (МКС) будут доставлены почти 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, питьевая вода, сжаты азот, оборудование и материалы, предметы одежды и прочее.

Также «Прогресс МС-23» доставит на МКС спутник «Парус», который будет запущен российскими космонавтами для отработки технологии развертывания солнечного паруса.

Ранее в Казахстане в районе города Жезкаган приземлился спускаемый аппарат повреждённого космического корабля «Союз МС-22», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

