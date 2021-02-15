Ракета «Союз-2» стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур и успешно вывела корабль на околоземную орбиту, сообщает «Роскосмос».

Отмечается, что корабль доставит на МКС 2,5 т груза для экипажа, включая 420 л питьевой воды, 600 кг топлива, 40,5 кг сжатых газов и 1,5 т оборудования и материалов. Также для экипажа привезут комплект для восстановления трещины в служебном модуле «Звезда», который состоит из набора армирующих накладок с клеевым соединением.