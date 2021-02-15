Ракета «Союз-2» стартовала с космодрома Байконур
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур и успешно вывела корабль на околоземную орбиту, сообщает «Роскосмос».
Отмечается, что корабль доставит на МКС 2,5 т груза для экипажа, включая 420 л питьевой воды, 600 кг топлива, 40,5 кг сжатых газов и 1,5 т оборудования и материалов. Также для экипажа привезут комплект для восстановления трещины в служебном модуле «Звезда», который состоит из набора армирующих накладок с клеевым соединением.
Об утечке воздуха в промежуточной камере между модулем «Звезда» и кораблем «Союз» на МКС стало известно в августе 2020 года. Одной из причин утечки специалисты считают попадание микрометеорита или фрагмента космического мусора. Позже в «Роскосмосе» заверили, что космонавтам ничего не угрожает.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 861 / сут.
Умерли
79 696+502 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+18 765 / сут.
- Спрогнозированы три возможных сценария выборов в Госдуму
- СК возбудил дело по факту гибели ребенка и мужчины в Москве
- В Горловке совершено покушение на полевого командира ДНР
- Эксперты ВОЗ нашли 13 штаммов коронавируса в Китае
- СМИ: объединение ПФР, ФСС и ФОМС сэкономит 120 млрд руб
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru