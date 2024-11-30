Ракета со спутником «Кондор-ФКА» №2 стартовала с Восточного
Ракету «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и аппаратом «Кондор-ФКА» №2 запустили с космодрома Восточный. Трансляцию пуска провел «Роскосмос».
Позже головной блок в составе «Фрегата» и «Кондора-ФКА» был выведен на низкую орбиту.
Разгонный блок должен дважды включить двигательную установку, чтобы вывести космический аппарат на рабочую орбиту высотой 500-550 км. Как ожидается, спутник отделится от разгонного блока в 01:55 мск.
Ранее с космодрома Байконур запустили ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29», который доставит на Международную космическую станцию новогодние подарки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru