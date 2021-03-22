Ракета-носитель «Союз» с 38 спутниками стартовала с Байконура

«Союз-2.1а» выведет на орбиту 38 спутников из 18 государств. Разгонный блок «Фрегат» в связке космическими аппаратами уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя, отмечает RT.

По данным Роскосмоса, в 10:10 по московскому времени от «Союза-2.1а» должен отделиться южнокорейский спутник CAS500-1. После будут дважды включены двигатели разгонного блока, и около 11:35 по Москве планируется отделение четырех спутников GRUS из Японии, отмечает Газета.ру.

Пуск «Союза» был запланирован на субботу, 20 марта, однако был отложен из-за технической неисправности, напоминают Известия. Для международного запуска ракету-носитель вместо привычных серого и оранжевого цветов перекрасили в белый и синий.

