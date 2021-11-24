Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала к МКС с новым модулем

С Космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с кораблём «Прогресс М-УМ» и «Причалом» – последним российским модулем для Международной космической станции. Об этом сообщает ТАСС.

Полёт к МКС займет двое суток. Стыковка узлового модуля «Причал» к лабораторному модулю «Наука» намечен на 26 ноября. Сейчас место стыковки занято грузовым кораблём «Прогресс МС-17». Он отсоединится от «Науки» 25 ноября.

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Масса выводимой ракетой на орбиту нагрузки составляет больше восьми тонн. По словам историка космонавтики Александра Железнякова, для ракеты-носителя «Союз-2» это рекорд массы полезной нагрузки.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что модуль «Причал» позволит большему количеству космических кораблей стыковаться с МКС. Всего к новому узловому модулю смогут присоединиться 5 объектов.

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ТЕГИ:БайконурМКС
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