Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала к МКС с новым модулем
С Космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с кораблём «Прогресс М-УМ» и «Причалом» – последним российским модулем для Международной космической станции. Об этом сообщает ТАСС.
Полёт к МКС займет двое суток. Стыковка узлового модуля «Причал» к лабораторному модулю «Наука» намечен на 26 ноября. Сейчас место стыковки занято грузовым кораблём «Прогресс МС-17». Он отсоединится от «Науки» 25 ноября.
Масса выводимой ракетой на орбиту нагрузки составляет больше восьми тонн. По словам историка космонавтики Александра Железнякова, для ракеты-носителя «Союз-2» это рекорд массы полезной нагрузки.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что модуль «Причал» позволит большему количеству космических кораблей стыковаться с МКС. Всего к новому узловому модулю смогут присоединиться 5 объектов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
- Госдума одобрила закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы
- Глава Минцифры предложил наказывать за низкие темпы внедрения российского софта
- В России разрешили клинические испытания назальной вакцины от COVID-19
- Эксперты рассказали, повлияет ли обвал турецкой лиры на стоимость путевок
- Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала к МКС с новым модулем
- Жора Крыжовников и Константин Богомолов поставят спектакли в МХТ
- Бензема получил условный срок по делу Вальбуэна
- Голикова назвала дату регистрации детской вакцины от коронавируса
- СМИ: продюсер Марк Рудинштейн пережил инсульт
- Путин привился назальной вакциной от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru