Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала к МКС с новым модулем

С Космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с кораблём «Прогресс М-УМ» и «Причалом» – последним российским модулем для Международной космической станции. Об этом сообщает ТАСС.

Полёт к МКС займет двое суток. Стыковка узлового модуля «Причал» к лабораторному модулю «Наука» намечен на 26 ноября. Сейчас место стыковки занято грузовым кораблём «Прогресс МС-17». Он отсоединится от «Науки» 25 ноября.