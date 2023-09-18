Работе беспилотников зимой напророчили сложности
Работа дронов в зимний период может ухудшиться из-за особенностей погоды. Так, могут измениться летные характеристики, возникнуть проблемы с оптическими системами и так далее. Об этом заявил порталу Lenta.ru глава компании «Аэрокон», эксперт рабочей группы «Аэронет» Эдуард Багдасарян.
По его словам, негативно влияют на технику осадки, холод и влажность. Исключение составляет специальная военная техника. Он также указал на то, что в мороз быстрее разряжаются литиево-полимерные аккумуляторы.
Сложностей добавит зима и операторам дронов из-за проблем с видимостью и оптическими системами. Причем пострадают из-за этого и те, кто управляет беспилотниками, и те, против кого применяют БПЛА.
Багдасарян добавил, что с приходом зимы усложнятся условия работы системы радиоэлектронного опознавания и выявления объектов.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что с приходом осени и наступлением распутицы у ВСУ начнутся проблемы с техникой, поскольку многие образцы западного вооружения не приспособлены к работе при низких температурах и неблагоприятной погоде. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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