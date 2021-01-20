Работа российской системы подачи кислорода на МКС восстановлена

Российская система получения кислорода «Электрон-ВМ» работает в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Ранее космонавт Сергей Рыжиков сообщил в ЦУП об отключении системы «Электрон-ВМ» в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС).

По данным Роскосмоса, система кондиционирования воздуха «была выключена и снова включена» согласно плану работ.

