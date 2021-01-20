Работа российской системы подачи кислорода на МКС восстановлена
20 января 202122:00
Российская система получения кислорода «Электрон-ВМ» работает в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
Ранее космонавт Сергей Рыжиков сообщил в ЦУП об отключении системы «Электрон-ВМ» в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС).
По данным Роскосмоса, система кондиционирования воздуха «была выключена и снова включена» согласно плану работ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru