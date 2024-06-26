Qatar Airways признали «Лучшей авиакомпанией в мире»
Авиакомпания Qatar Airways стала победителем 25-го конкурса World Airline Awards. Авиаперевозчик в восьмой раз был признан лучшей авиакомпанией в мире.
В пресс-службе конкурса отметили, что катарская авиакомпания получила награды «Лучшая на Ближнем Востоке», «Лучший бизнес-класс в мире» и «Лучший салон бизнес-класса в мире».
Международный аэропорт Хамад, который является основным хабом Qatar Airways стал лучшим в мире и на Ближнем Востоке, также его отметили за «Лучший в мире шопинг в аэропорту».
Основой для конкурса World Airline Awards является рейтинг британской компании Skytrax. В 2024 году в опросе приняли участие более 21 миллиона путешественников из 100 стран. Кроме Qatar Airways в ТОП-10 вошли авиакомпании Emirates, ANA All Nippon, Cathay Pacific, Japan Airlines, Turkish Airlines, EVA Air, Air France и Swiss International Airlines. Российские авиакомпании в ТОП-100 не вошли.
Ранее суд общей юрисдикции Евросоюза стклонил иск белорусского авиаперевозчика «Белавиа» с требованием снять санкции, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru