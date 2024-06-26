Qatar Airways признали «Лучшей авиакомпанией в мире»

В пресс-службе конкурса отметили, что катарская авиакомпания получила награды «Лучшая на Ближнем Востоке», «Лучший бизнес-класс в мире» и «Лучший салон бизнес-класса в мире».

Международный аэропорт Хамад, который является основным хабом Qatar Airways стал лучшим в мире и на Ближнем Востоке, также его отметили за «Лучший в мире шопинг в аэропорту».

Основой для конкурса World Airline Awards является рейтинг британской компании Skytrax. В 2024 году в опросе приняли участие более 21 миллиона путешественников из 100 стран. Кроме Qatar Airways в ТОП-10 вошли авиакомпании Emirates, ANA All Nippon, Cathay Pacific, Japan Airlines, Turkish Airlines, EVA Air, Air France и Swiss International Airlines. Российские авиакомпании в ТОП-100 не вошли.

Ранее суд общей юрисдикции Евросоюза стклонил иск белорусского авиаперевозчика «Белавиа» с требованием снять санкции, сообщает РЕН ТВ.

