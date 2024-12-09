Пять задержанных в Дубае рейсов российских авиакомпаний вылетели в Россию

Росавиация сообщила, что пять рейсов российских авиакомпаний из аэропорта Аль-Мактум в Дубае были задержаны из-за сбоя в системе регистрации пассажиров.

По информации ведомства, инцидент затронул рейсы авиакомпаний «Победа», «Уральские авиалинии» и Utair, следовавшие в Москву, а также рейсы S7 в Новосибирск и Utair в Тюмень. Все задержанные самолеты уже вылетели в пункты назначения.

S7 Airlines возобновила прямые рейсы из Москвы в Дубай

9 декабря из-за сбоя системы регистрации пассажиров в международном аэропорту Аль-Мактум в Дубае были задержаны пять рейсов, направлявшихся в Россию.

Причиной задержек также стал плановый ремонт единственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Аль-Мактум. Эти работы проводятся каждую неделю по понедельникам с 14:00 до 17:00 мск, что существенно ограничивает пропускную способность аэропорта в этот период, передает «Радиоточка НСН».

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