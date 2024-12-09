Пять задержанных в Дубае рейсов российских авиакомпаний вылетели в Россию

Росавиация сообщила, что пять рейсов российских авиакомпаний из аэропорта Аль-Мактум в Дубае были задержаны из-за сбоя в системе регистрации пассажиров.

По информации ведомства, инцидент затронул рейсы авиакомпаний «Победа», «Уральские авиалинии» и Utair, следовавшие в Москву, а также рейсы S7 в Новосибирск и Utair в Тюмень. Все задержанные самолеты уже вылетели в пункты назначения.