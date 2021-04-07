СМИ сообщили о минировании Мосгорсуда

Мосгорсуд и ещё четыре суда эвакуируют после анонимного сообщения о минировании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

Собеседница агентства добавила, что письма о минировании также поступили в Савеловский, Басманный, Нагатинский и Черемушкинский суды столицы, эвакуировано порядка 300 человек.

На 7 апреля в Мосгорсуде было назначено рассмотрение жалобы на домашний арест юристу ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любови Соболь, а также муниципальному депутату Константину Янкаускасу и брату Алексея Навального Олегу.

Уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил» было возбуждено после несанкционированных акций 23 января в Москве, на которых, по данным правоохранителей, приняли участие 19 человек с COVID-19, тем самым «создав угрозу массового заболевания».

Аналогичный инцидент произошёл 8 февраля 2021 года, сообщают «Известия». В день, когда должна была рассматриваться апелляция на административный арест главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, здание Мосгорсуда эвакуировали из-за анонимного сообщения о «минировании».

