СМИ сообщили о минировании Мосгорсуда
Мосгорсуд и ещё четыре суда эвакуируют после анонимного сообщения о минировании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.
Собеседница агентства добавила, что письма о минировании также поступили в Савеловский, Басманный, Нагатинский и Черемушкинский суды столицы, эвакуировано порядка 300 человек.
На 7 апреля в Мосгорсуде было назначено рассмотрение жалобы на домашний арест юристу ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любови Соболь, а также муниципальному депутату Константину Янкаускасу и брату Алексея Навального Олегу.
Уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил» было возбуждено после несанкционированных акций 23 января в Москве, на которых, по данным правоохранителей, приняли участие 19 человек с COVID-19, тем самым «создав угрозу массового заболевания».
Аналогичный инцидент произошёл 8 февраля 2021 года, сообщают «Известия». В день, когда должна была рассматриваться апелляция на административный арест главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, здание Мосгорсуда эвакуировали из-за анонимного сообщения о «минировании».
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