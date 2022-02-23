Китай и Россия согласовали текст договоренностей по созданию лунной базы
Китай и Россия согласовали текст межправительственного договора о создании научно-исследовательской станции на Луне. Об этом сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
«Что касается межправительственного соглашения о сотрудничестве между Китаем и Россией по созданию лунной научно-исследовательской станции, то обе стороны в основном достигли консенсуса по тексту соглашения, которое, как ожидается, будет подписано максимально быстро в этом году», — рассказал дипломат в интервью «Интерфаксу».
По словам Чжан Ханьхуэя, Пекин и Москва разработают и осуществят план строительства лунной станции при участии международных партнеров. Посол подчеркнул, что этот проект станет еще одним важным вкладом двух стран в содействие долгосрочному устойчивому развитию космической деятельности ООН.
Ранее замглавы Китайской национальной космической администрации У Яньхуа заявил, что межправительственное соглашение КНР и РФ о создании лунной станции может быть подписано до конца нынешнего года, пишет RT.
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