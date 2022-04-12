Путин рассказал, когда состоится первый полёт белорусского космонавта

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко затрагивалась и тема вывода на орбиту белорусского космонавта, сообщает ТАСС.

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По словам российского лидера, такой полёт может состояться уже в 2023 году.

Путин также добавил, что в ближайшее время будет принят закон, позволяющий белорусским гражданам и компаниям работать на территории ЗАТО «Циолковский» в Амурской области.

Ранее компания Space X запустила на Международную космическую станцию (МКС) ракету Falcon 9 с кораблём Crew Dragon, на борту которого находятся четыре туриста, сообщает RT.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмонавтыБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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