Путин рассказал, когда состоится первый полёт белорусского космонавта

По словам российского лидера, такой полёт может состояться уже в 2023 году.

Путин также добавил, что в ближайшее время будет принят закон, позволяющий белорусским гражданам и компаниям работать на территории ЗАТО «Циолковский» в Амурской области.

Ранее компания Space X запустила на Международную космическую станцию (МКС) ракету Falcon 9 с кораблём Crew Dragon, на борту которого находятся четыре туриста, сообщает RT.