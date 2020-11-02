Систему спасения лунного корабля «Орел» испытают в 2023 году

Бросковые испытания системы аварийного спасения нового пилотируемого корабля «Орел» российского производства начнутся в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального конструктора Московского института теплотехники, академик РАН Юрия Соломонова.

По его словам, система аварийного спасения представляет собой ракетный блок, который предназначен для пилотируемых пусков на больших носителях. Средства на испытания выделены, а работы идут в плановом порядке, сказал Соломонова. Известно, что новая система спасения очень сложна с точки зрения функционирования.

В настоящее время системы спасения устанавливаются на космические корабли «Союз». Они помогают увести головной блок с кораблем в сторону от аварийной ракеты.

Ракетный блок аварийного спасения «Орла» будет существенно сложнее, так как будет управляться двигателями, без аэродинамических стабилизаторов.

Перспективный транспортный корабль «Орел», ранее называвшийся «Федерация», разрабатывается для использования в российской программе исследования и освоения Луны.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что новые космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner являются более гламурными аналогами российских «Союзов».

Он также напомнил, что в РФ разрабатывается «Орел», способный летать как на околоземную орбиту, так и к Луне. Он добавил, что американские корабли не имеют такой возможности.

