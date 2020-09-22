Путин призвал заключить международное соглашение против милитаризации космоса
22 сентября 202019:32
Святослав Павлов
Президент России Владимир Путин призвал все космические державы заключить международное соглашение против милитаризации космоса.
Российский лидер на Генассамблее ООН рассказал, что такое соглашение должно содержать запрет на размещение оружия, а также на применение силы против космических объектов.
Он также добавил, что соглашение по космосу должно быть юридически обязывающим.
Ранее США и Британия обвиняли Россию в проведении испытания противоспутникового оружия в космосе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 215 / сут.
Умерли
19 649+160 / сут.
Выздоровели
918 тыс.+5 976 / сут.
- «Миллиарды долларов». «Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф»
- Президент России призвал США продлить договор СНВ-3
- Путин: Россия готова поделиться опытом создания вакцины от COVID-19
- Путин пообещал сотрудникам ООН бесплатную вакцину от COVID-19
- Путин призвал заключить международное соглашение против милитаризации космоса
22 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru