Путин призвал заключить международное соглашение против милитаризации космоса

Президент России Владимир Путин призвал все космические державы заключить международное соглашение против милитаризации космоса.

Российский лидер на Генассамблее ООН рассказал, что такое соглашение должно содержать запрет на размещение оружия, а также на применение силы против космических объектов.

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Он также добавил, что соглашение по космосу должно быть юридически обязывающим.

Ранее США и Британия обвиняли Россию в проведении испытания противоспутникового оружия в космосе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосмосВладимир Путин
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