Путин присвоил звания Героев России космонавтам Петелину и Федяеву
Космонавты Дмитрий Петелин и Андрей Федяев получили звания Героев России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного... полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Петелину Дмитрию Александровичу... Федяеву Андрею Валерьевичу», — говорится в указе.
Также космонавтам присвоены почетные звания летчика-космонавта РФ.
Ранее звание Героя России получила космонавт Анна Кикина, напоминает RT.
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