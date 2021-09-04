Путину представили макет ядерного буксира «Зевс»
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин представил президенту России Владимиру Путину макет отечественного ядерного буксира, который в 2030 году будет запущен с космодрома Восточный. Макет продемонстрировали главе государства во время посещения Восточного.
По словам Рогозина, модуль — совместная работа Роскосмоса и Росатома.
«Космическая ядерная энергетика - это единственная реальная возможность сегодня передвигаться вместо химических двигателей как межпланетный буксир. Мы к 2030 году отсюда же, у нас будет создана вся инфраструктура, будем выводить его на высоту не менее 800 километров - это самая безопасная высота для включения ядерного реактора», — цитирует главу Роскосмоса РИА Новости.
Ядерный буксир, который получил название «Зевс», будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Планировалось, что в 2030 году модуль запустят на орбиту для летных испытаний, затем начнется его серийное производство и коммерческое использование. Разработка аванпроекта «Зевса» завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 млрд рублей.
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