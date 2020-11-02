Путин назвал приоритеты российской космической отрасли
Наращивание и улучшение орбитальной группировки, а также создание перспективной линейки инновационных ракет ― это приоритеты в российской космической отрасли. Об этом заявил Владимир Путин.
Кроме того, в рамках совещания по финансированию и развитию космической отрасли глава государства потребовал доложить о причинах срыва сроков по утверждению программ, которые касаются создания сверхтяжелой ракеты-носителя, а также развития системы ГЛОНАСС и формирования космической группировки в рамках проекта «Сфера».
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о планах начать развёртывание спутниковой группировки «Сфера» с 2021 году, отмечает RT. Он пояснил, что в её состав входят и мультиспектральные спутники нового поколения.
В июле 2018 года Рогозин заявил, что развёртывание спутниковой системы «Сфера» планируется осуществить в 2022 году.
«Сфера» будет обеспечивать подвижную связь и оптическое наблюдение в масштабе реального времени в любой точке Земли. Чтобы эффективно решать эти задачи, должно использоваться большее количество малых спутников на низких орбитах.
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