Путин назвал приоритеты российской космической отрасли

Наращивание и улучшение орбитальной группировки, а также создание перспективной линейки инновационных ракет ― это приоритеты в российской космической отрасли. Об этом заявил Владимир Путин.

Кроме того, в рамках совещания по финансированию и развитию космической отрасли глава государства потребовал доложить о причинах срыва сроков по утверждению программ, которые касаются создания сверхтяжелой ракеты-носителя, а также развития системы ГЛОНАСС и формирования космической группировки в рамках проекта «Сфера».