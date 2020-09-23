Путин назвал «хамством» прекращение поставок комплектующих для МС-21

Владимир Путин считает отказ поставлять в Россию композитные материалы для крыла самолета МС-21 недобросовестной конкуренцией. Президент РФ назвал такое решение «хамством». Он высказал мнение о том, что иностранные государства делают это для того, чтобы затормозить реализацию проекта.

«Ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолет МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое?… Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил»,— цитирует Путина ТАСС.

Однако при этом российский лидер пояснил, что партнёры «знают, что мы всё равно сделаем», подчеркивает RT.