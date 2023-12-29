Путин на встрече с главой «Аэрофлота» призвал обеспечить безопасность полётов
Безопасность полётов должна быть всегда на первом месте, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в последний рабочий день уходящего года с генеральным директором и председателем правления ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» Сергеем Александровским.
Глава государства заметил, что пассажиры выражают удовлетворение работой главного российского авиаперевозчика. Путин призвал не снижать качество работы компании.
Руководитель «Аэрофлота» в ходе доклада о результатах деятельности отметил, в частности, что компания сохраняет лидирующие позиции в мире по соблюдению графика полётов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Александровский также сообщил о продлении «Аэрофлотом» действия программы «плоских» тарифов на 2024 год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru