Путин на встрече с главой «Аэрофлота» призвал обеспечить безопасность полётов

Безопасность полётов должна быть всегда на первом месте, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в последний рабочий день уходящего года с генеральным директором и председателем правления ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» Сергеем Александровским.

Глава государства заметил, что пассажиры выражают удовлетворение работой главного российского авиаперевозчика. Путин призвал не снижать качество работы компании.

Руководитель «Аэрофлота» в ходе доклада о результатах деятельности отметил, в частности, что компания сохраняет лидирующие позиции в мире по соблюдению графика полётов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Александровский также сообщил о продлении «Аэрофлотом» действия программы «плоских» тарифов на 2024 год.

