Путин на следующей неделе посетит космодром «Восточный»
29 августа 202114:40
Президент России Владимир Путин посетит космодром "Восточный" после поездки во Владивосток. Об этом сообщили в воскресенье на телеканале "Россия 1".
На следующей неделе российский лидер прибудет во Владивосток. Там он примет очное участие в Восточном экономическом форуме.
ВЭФ состоится со 2 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
Ранее стало известно, что в России построят два корабля «Союз МС» для космических туристов.
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29 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru