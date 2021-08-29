Путин на следующей неделе посетит космодром «Восточный»

Президент России Владимир Путин посетит космодром "Восточный" после поездки во Владивосток. Об этом сообщили в воскресенье на телеканале "Россия 1".

На следующей неделе российский лидер прибудет во Владивосток. Там он примет очное участие в Восточном экономическом форуме.

ВЭФ состоится со 2 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Ранее стало известно, что в России построят два корабля «Союз МС» для космических туристов.







