Путин: Беспилотники меняют принципы ведения вооруженных действий
Современные беспилотники способны выполнять задачи, которые ранее были под силу только боевой авиации. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе беседы со студентами колледжей в индустриальном парке «Руднево» он отметил, что у БПЛА появляются мощные двигатели, увеличивается скорость и дальность действия.
«Беспилотные летательные аппараты постепенно, но в корне меняют принципы ведения вооруженных действий... Это отдельная техника и совершенно другая жизнь в авиации», - заключил глава государства.
Ранее полковник Михаил Ходаренок заявил, что в России беспилотники следует выделить в отдельный род войск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Южная Корея предоставила Украине кредит на 100 млн долларов
- Самолет Лула да Силвы из-за проблем с техникой вернулся в аэропорт Мехико
- Мошенники начали использовать фейковые сайты ЦБ и МВД для обмана россиян
- Суд приговорил к восьми годам избившего до смерти солистку группы Una россиянина
- В Индии запланировали запуск миссии к Венере на март 2028 года
- Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль
- Путин: Беспилотники меняют принципы ведения вооруженных действий
- Тарасова возмутилась из-за отклонения апелляции Валиевой
- Сергея Жукова обвинили в незаконном использовании песен в фильме «Руки Вверх!»
- Теннисист Рублев рассказал, что смог избежать ампутации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru