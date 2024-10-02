Путин: Беспилотники меняют принципы ведения вооруженных действий

В ходе беседы со студентами колледжей в индустриальном парке «Руднево» он отметил, что у БПЛА появляются мощные двигатели, увеличивается скорость и дальность действия.

«Беспилотные летательные аппараты постепенно, но в корне меняют принципы ведения вооруженных действий... Это отдельная техника и совершенно другая жизнь в авиации», - заключил глава государства.

Ранее полковник Михаил Ходаренок заявил, что в России беспилотники следует выделить в отдельный род войск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

