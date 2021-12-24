Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» снова отложен за 1,5 минуты до старта

Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», который был запланирован на сегодня, перенесен на сутки. Автоматика отменила его за 1,5 минуты до старта с космодрома Плесецк в Архангельской области в связи со сбоем в наземном комплексе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве обороны РФ.

Это уже второй перенос испытательного пуска «Ангары». Ранее он планировался на 23 декабря. Первый старт ракеты был произведён с космодрома Плесецк 23 декабря 2014 года, второй - 14 декабря 2020 года.

«Ангара» - семейство российских ракет. Оно включает легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5», модернизированные «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В». Универсальные блоки носителя производятся на производственном предприятии «Полёт» в Омске, входящем в Центр им. М.В. Хруничева госкорпорации «Роскосмос».

В октябре текущего года стало известно, что Минобороны РФ планирует выполнить 17 запусков ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк до конца 2027 года. В 2021 году – один, в 2022-м — два.

