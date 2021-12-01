Пуск «Союза-СТ-Б» с космодрома Куру перенесли из-за ветра
1 декабря 202108:42
Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с двумя космическими аппаратами Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли из-за ветра. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
«В Гвианском космическом центре перенос нашего пуска на сутки по погоде. Ветер на высотах», — написал глава госкорпорации.
Рогозин добавил, что никаких технических проблем нет.
Старт «Союза-СТ-Б» состоится в ночь на 3 декабря, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru