Два спутника готовят к запуску 6 декабря с Байконура

Их запуск намечен на 15:20 (мск), сообщает «Интерфакс».

Спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» созданы в рамках договоров между АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») и компанией Thales Alenia Space Italia из Европы в августе 2019 года.

Спутники «Экспресс» обеспечивают широкий спектр услуг связи и вещания на территории России, фиксированную и подвижную связь, позволяют предоставлять услуги телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.

