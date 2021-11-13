Два спутника готовят к запуску 6 декабря с Байконура

С космодрома Байконур два спутника связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» выведет на орбиту ракета «Протон-М» 6 декабря. Об этом сообщают в «Роскосмосе» в субботу.

Ракету «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb вывезли на стартовый комплекс

Их запуск намечен на 15:20 (мск), сообщает «Интерфакс».

Спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» созданы в рамках договоров между АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») и компанией Thales Alenia Space Italia из Европы в августе 2019 года.

Спутники «Экспресс» обеспечивают широкий спектр услуг связи и вещания на территории России, фиксированную и подвижную связь, позволяют предоставлять услуги телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КосмосБайконурСпутникиСпутник
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры