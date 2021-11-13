Два спутника готовят к запуску 6 декабря с Байконура
С космодрома Байконур два спутника связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» выведет на орбиту ракета «Протон-М» 6 декабря. Об этом сообщают в «Роскосмосе» в субботу.
Их запуск намечен на 15:20 (мск), сообщает «Интерфакс».
Спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» созданы в рамках договоров между АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») и компанией Thales Alenia Space Italia из Европы в августе 2019 года.
Спутники «Экспресс» обеспечивают широкий спектр услуг связи и вещания на территории России, фиксированную и подвижную связь, позволяют предоставлять услуги телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.
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