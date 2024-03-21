Пуск ракеты-носителя с кораблём «Союз МС-25» отменили
21 марта 202417:19
Пуск ракеты-носителя с кораблём «Союз МС-25» отменили.
На борту корабля находятся российский космонавт Олег Новицкий, Марина Василевская из Белоруссии и американка Трейси Дайсон.
Причины отмены пуска пока не сообщаются.
Ранее ракету-носитель Falcon 9 с космическими аппаратами, в том числе первым разведывательным спутником для Южной Кореи, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Демократы просили выйти из гонки кандидата, который был популярнее Байдена
- «Интервидение» пройдет в Москве
- Участников группы ABBA наградили шведским орденом Вазы
- NASA раскрыло причину отмены запуска «Союза МС-25»
- В NASA назвали дату повторного запуска «Союза МС-25»
- Пуск ракеты-носителя с кораблём «Союз МС-25» отменили
- «Бесконечную историю» переснимут
- СМИ: В Москве задержали одного из участников налета на инкассаторов
- СМИ: Летевший в Екатеринбург самолет совершил экстренную посадку в Ташкенте
- Нидерланды отказались от выпуска облигаций для расходов на оборону Евросоюза
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru