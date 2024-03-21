Пуск ракеты-носителя с кораблём «Союз МС-25» отменили

Пуск ракеты-носителя с кораблём «Союз МС-25» отменили.

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На борту корабля находятся российский космонавт Олег Новицкий, Марина Василевская из Белоруссии и американка Трейси Дайсон.

Причины отмены пуска пока не сообщаются.

Ранее ракету-носитель Falcon 9 с космическими аппаратами, в том числе первым разведывательным спутником для Южной Кореи, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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