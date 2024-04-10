Пуск ракеты «Ангара-А5» вновь отменили

Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный вновь отменили. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменили

Накануне первый пуск «Ангары» с Восточного был отменен незадолго до старта и отложен на сутки. По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, причиной этого стал сбой в системе наддува бака окислителя центрального блока.

В среду запуск ракеты-носителя вновь перенесли как минимум на сутки, пишет RT.

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Фото: stat.mil.ru
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