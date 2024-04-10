Пуск ракеты «Ангара-А5» вновь отменили

Накануне первый пуск «Ангары» с Восточного был отменен незадолго до старта и отложен на сутки. По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, причиной этого стал сбой в системе наддува бака окислителя центрального блока.

В среду запуск ракеты-носителя вновь перенесли как минимум на сутки, пишет RT.

