Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменили

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный в Амурской области отменили за минуту до старта.

Госкомиссия одобрила пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный

Запуск «Ангары-А5» с построенного недавно стартового комплекса был запланирован на 18:00 (12:00 мск) 9 апреля, напоминает RT.

Как следует из технической трансляции Роскосмоса на YouTube-канале госкорпорации, незадолго до старта ракеты с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой была выдана команда «отбой пуска». Руководителям работ поручили подготовиться к стоянке 24 часа.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети/Роскосмос
ТЕГИ:Ракета-носительКосмодром ВосточныйРоскосмос

Горячие новости

Все новости

партнеры