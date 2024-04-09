Пуск ракеты «Ангара-А5» может состояться 10 апреля
9 апреля 202412:50
Повторная попытка пуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный может состояться 10 апреля. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает ТАСС.
Ракету «Ангара-А5» планировали запустить 9 апреля, однако пуск был отменен незадолго до старта.
Борисов пояснил, что за две минуты до возможного старта ракеты автоматика остановила процесс на фоне сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока. Предварительно, новый старт «Ангары-А5» назначили на 10 апреля — резервную дату.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru