Пуск «Протона-М» со спутниками перенесли на 13 декабря

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс» с Байконура отложен до 13 декабря. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

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«По докладу технического руководства, вывоз на старт «Протона-М» со спутниками связи возможен завтра утром, а пуск — 13 декабря», — написал директор госкорпорации.

Старт «Протона-М» со спутниками планировался 12 декабря. Однако в разгонном блоке ракеты-носителя выявили замечание, и техническое руководство решило «спокойно доработать ракетный комплекс в монтажно-испытательном корпусе», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Протон-МРакета-носительДмитрий РогозинРоскосмос
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