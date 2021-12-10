Пуск «Протона-М» со спутниками перенесли на 13 декабря

«По докладу технического руководства, вывоз на старт «Протона-М» со спутниками связи возможен завтра утром, а пуск — 13 декабря», — написал директор госкорпорации.

Старт «Протона-М» со спутниками планировался 12 декабря. Однако в разгонном блоке ракеты-носителя выявили замечание, и техническое руководство решило «спокойно доработать ракетный комплекс в монтажно-испытательном корпусе», пишет RT.

