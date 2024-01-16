Прямые рейсы из России на Филиппины откроются в марте
Авиакомпания «ИрАэро» с 25 февраля будет дважды в неделю выполнять рейсы из Иркутска во вьетнамский Нячанг, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Также авиаперевозчик намерен с начала марта текущего года летать в Манилу (Филиппины). Рейс будет выполняться один раз в неделю. При этом перелёты и во Вьетнам, и на Филиппины, будут осуществляться с технической посадкой в Китае для дозаправки.
Заместитель гендиректора «ИрАэро» Сергей Крупнов рассказал, что ориентировочное время полёта по обоим направлениям составит 7,5-8 часов. По его словам, в компании предполагают, что полётная программа из Иркутска в Нячанг и Манилу, в первую очередь, будет интересна путешественникам из Сибири, Урала, Дальнего Востока и Центральной России.
Ранее Росавиация направила авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Россия» рекомендации не использовать при рейсах в Египет 27 самолетов, принадлежащих Государственной транспортной лизинговой компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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