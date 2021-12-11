«Протон-М» со спутниками связи установили на стартовый стол Байконура

«Ракета-носитель "Протон-М" установлена на пусковую установку №39 площадки №200 и приведена в вертикальное положение. В данный момент идет подстыковка наземных коммуникаций», — говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Накануне стало известно, что пуск «Протона», планировавшийся 6-го, а затем 12 декабря, вновь перенесли на резервную дату 13 декабря. Специалисты обнаружили замечание к разгонному блоку, и ракету-носитель вернули на доработку в монтажно-испытательный корпус.

