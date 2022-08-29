Программу субсидирования авиаперевозок в России расширили на 49 маршрутов

Отмечается, что такое решение было принято из-за перераспределения средств в связи с закрытием аэропортов на юге страны.

«Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний, принявших участие в конкурсном отборе. В перечень включены 49 новых направлений», – говорится в сообщении федерального агентства.

