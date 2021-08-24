Профсоюз пилотов: «Аэрофлот» рискует испытать дефицит кадров

Там предупредили о риске утечки кадров. Соответствующее письмо главы ШПЛС Игоря Дельдюжова в адрес главы перевозчика Михаила Полубояринова опубликовано на сайте профсоюза.

Как отмечается, «Аэрофлот» изменил систему оплаты труда с января 2021 года, после чего уменьшилась дополнительная оплата за час полетного времени. По данным Дельдюжова, в итоге пилот может потерять до 150 тыс. руб.

Большинство работников согласились на новую систему оплаты труда. Однако сейчас внутреннее авиасообщение «вышло на допандемийный уровень, возобновляются частично международные перевозки, у членов экипажей воздушных судов увеличивается рабочая нагрузка», следует из письма. Как подчеркивает глава ШПЛС это «не приводит к адекватному увеличению заработной платы».

В настоящее время в авиакомпании растет «недовольство новой системой оплаты труда», и «возобновился отток пилотов в другие российские авиакомпании». Уже сейчас руководство отряда Boeing 737 предлагает пилотам отказаться от планового отпуска на сентябрь в связи с нехваткой персонала.

«Мы уже реализовали меру, к которой сотрудники отнеслись с пониманием, - это снижение общего дохода летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета», - сказал ранее гендиректор «Аэрофлота».

