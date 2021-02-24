Авиакомпания «Аэрофлот» снизила зарплаты своим пилотам
Российский перевозчик «Аэрофлот» снизил общий доход летного персонала и летчиков, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора авиакомпании Михаила Полубояринова.
По его словам, зарплаты снижены в связи с уменьшением налета на фоне пандемии COVID-19.
«Мы уже реализовали меру, к которой сотрудники отнеслись с пониманием, - это снижение общего дохода летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета», - сказал гендиректор. По его словам, это позволило компании существенно сэкономить.
Сохранение персонала и снижение зарплаты он назвал «общемировым трендом».
В России могут уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20%.
Инициатива исходит от авиакомпании «Аэрофлот», которая направила в Минтранс предложение внести изменение в федеральные авиационные правила, снизив размеры провозимого багажа с 203 до 158 см по сумме трех измерений.
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