Авиакомпания «Аэрофлот» снизила зарплаты своим пилотам

Российский перевозчик «Аэрофлот» снизил общий доход летного персонала и летчиков, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора авиакомпании Михаила Полубояринова.

По его словам, зарплаты снижены в связи с уменьшением налета на фоне пандемии COVID-19.

«Мы уже реализовали меру, к которой сотрудники отнеслись с пониманием, - это снижение общего дохода летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета», - сказал гендиректор. По его словам, это позволило компании существенно сэкономить.

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Сохранение персонала и снижение зарплаты он назвал «общемировым трендом».

В России могут уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20%.

Инициатива исходит от авиакомпании «Аэрофлот», которая направила в Минтранс предложение внести изменение в федеральные авиационные правила, снизив размеры провозимого багажа с 203 до 158 см по сумме трех измерений.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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