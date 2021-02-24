Авиакомпания «Аэрофлот» снизила зарплаты своим пилотам

Российский перевозчик «Аэрофлот» снизил общий доход летного персонала и летчиков, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора авиакомпании Михаила Полубояринова.

По его словам, зарплаты снижены в связи с уменьшением налета на фоне пандемии COVID-19.

«Мы уже реализовали меру, к которой сотрудники отнеслись с пониманием, - это снижение общего дохода летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета», - сказал гендиректор. По его словам, это позволило компании существенно сэкономить.