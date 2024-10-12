Приводнение Crew Dragon с россиянином Гребенкиным намечено на 14 октября

Отстыковка корабля от Международной космической станции намечена на 13 октября, она пройдет в 14:05 мск. Как ожидается, на следующий день Crew Dragon приводнится в районе Флориды в 20:38 по Москве.

Миссия Crew-8 работала на МКС с марта. В состав ее экипажа входят Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс.

