Приводнение Crew Dragon с россиянином Гребенкиным намечено на 14 октября
12 октября 202409:57
Приводнение космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8, в которую входит российский космонавт Александр Гребенкин, запланировано на 14 октября. Об этом сообщает NASA.
Отстыковка корабля от Международной космической станции намечена на 13 октября, она пройдет в 14:05 мск. Как ожидается, на следующий день Crew Dragon приводнится в районе Флориды в 20:38 по Москве.
Миссия Crew-8 работала на МКС с марта. В состав ее экипажа входят Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс.
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- Приводнение Crew Dragon с россиянином Гребенкиным намечено на 14 октября
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru