Приводнение Crew Dragon с россиянином Гребенкиным намечено на 14 октября

Приводнение космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8, в которую входит российский космонавт Александр Гребенкин, запланировано на 14 октября. Об этом сообщает NASA.

Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

Отстыковка корабля от Международной космической станции намечена на 13 октября, она пройдет в 14:05 мск. Как ожидается, на следующий день Crew Dragon приводнится в районе Флориды в 20:38 по Москве.

Миссия Crew-8 работала на МКС с марта. В состав ее экипажа входят Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:NASAКосмонавтыКосмический Корабль

Горячие новости

Все новости

партнеры