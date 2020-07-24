При стыковке российского корабля с МКС возникли проблемы

«При осуществлении стыковки транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" действительно наблюдались некоторые отклонения транспортного грузового корабля относительно мишени. Контроль процесса стыковки осуществлялся наземным персоналом управления и экипажем российского сегмента МКС. Отклонения от мишени находились в пределах допуска, определенного технической документацией на систему сближения», - сказали в пресс-службе Роскосмоса.

Ранее госкорпорация объявила о новом мировом рекорде скорости полета на Международную космическую станцию на своём официальном аккаунте Twitter.

