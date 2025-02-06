«Претензий к Борисову нет»: В Кремле прокомментировали смену главы «Роскосмоса»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам смену генерального директора госкорпорации «Роскосмос».
Ранее стало известно, что глава ведомства Юрий Борисов покинул пост, теперь «Роскосмос» возглавит Дмитрий Баканов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил Песков, у Кремля «нет претензий» к Борисову.
«Корпорации необходимо динамично развиваться, поэтому происходит ротация», — заявил пресс-секретарь.
Представитель Кремля добавил, что в ближайшие дни не планируется встречи президента Владимира Путина с руководством «Роскосмоса», однако глава государства регулярно получает от госкорпорации доклады «о том, как там происходят дела».
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