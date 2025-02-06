«Претензий к Борисову нет»: В Кремле прокомментировали смену главы «Роскосмоса»

Ранее стало известно, что глава ведомства Юрий Борисов покинул пост, теперь «Роскосмос» возглавит Дмитрий Баканов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил Песков, у Кремля «нет претензий» к Борисову.

«Корпорации необходимо динамично развиваться, поэтому происходит ротация», — заявил пресс-секретарь.

Представитель Кремля добавил, что в ближайшие дни не планируется встречи президента Владимира Путина с руководством «Роскосмоса», однако глава государства регулярно получает от госкорпорации доклады «о том, как там происходят дела».

