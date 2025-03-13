Предвестник непростых событий: В марте россиян ждет кровавая луна
В марте россиян ждет необычное астрономическое явление — полнолуние и затмение, при котором спутник Земли окрасится в багряные тона, сообщают «Известия».
За это такое затмение называют Кровавой Луной. Она считается предвестником непростых событий. Красные оттенки возникают в момент, когда Луна проходит через тень Земли, а солнечный свет, преломляясь в атмосфере, придает ей алый цвет.
Ранее заслуженная артистка России Катя Лель в пресс-центре НСН рассказала, что дата для ее юбилейного концерта «Новое измерение» 14 марта была выбрана не случайно – в этот день состоится полное лунное затмение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru