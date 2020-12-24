Росавиация получит более 4 млрд рублей на субсидирование полётов
Правительство РФ выделило из резервного фонда более 4 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок в 2020 году. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ 22 декабря.
Согласно распоряжению, Росавиация получит 1,9 млрд рублей на субсидирование региональных авиаперелётов и 1,84 млрд рублей — на перевозки в Крым и Калининград, а также на Дальний Восток.
Кроме того, 295 млн рублей будет выделено на компенсации организациям аэропортового и наземного обеспечения полётов.
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