Росавиация получит более 4 млрд рублей на субсидирование полётов

Правительство РФ выделило из резервного фонда более 4 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок в 2020 году. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ 22 декабря.

Согласно распоряжению, Росавиация получит 1,9 млрд рублей на субсидирование региональных авиаперелётов и 1,84 млрд рублей — на перевозки в Крым и Калининград, а также на Дальний Восток.

Кроме того, 295 млн рублей будет выделено на компенсации организациям аэропортового и наземного обеспечения полётов.

