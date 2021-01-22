Правительство РФ поручило проверить госконтракт на строительство второй очереди «Восточного»

Правительство РФ поручило Казначейству России проверить госконтракт на строительство стартового комплекса для ракет «Ангара» на космодроме «Восточный». Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Казначейству поручено проверить данные о сроках поставки и количестве товаров, работ и услуг, указанных в контракте с застройщиком космодрома производственно-строительным объединением «Казань».

Кроме того, правительство поручило Роскосмосу включить в государственные контракты условия о проведении проверок территориальными отделениями Казначейства.

Строительство первого стартового комплекса «Восточного» началось в 2012 году, первый пуск ракеты состоялся в 2016 году. На космодроме продолжается строительство объектов второй очереди. Согласно плану, на «Восточном» возведут стартовый стол для ракет-носителей «Ангара-А5», а также необходимую инфраструктуру. Завершение этого этапа запланировано на конец 2022 года, а первый пуск ракеты-носителя должен состояться в 2023 году.

По данным Роскосмоса, стоимость контракта на проектирование и строительство второй очереди «Восточного» составляет 38 млрд рублей.

