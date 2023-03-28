Повреждённый корабль «Союз МС-22» отстыковался от МКС

Корабль вернётся на Землю в беспилотном режиме. Он доставит на планету 218 кг грузов, в том числе различное оборудование и результаты научных экспериментов.

После схода с орбиты «Союз МС-22» разделится на отсеки. Приземление спускаемого аппарата запланировано ориентировочно в 14:45 мск на территории Казахстана.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» увёл МКС от столкновения с космическим мусором, сообщает RT.

