Построенный с нуля ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

В «Ростехе» отметили, что полет занял полчаса и начался с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев». В госкорпорации уточнили, что 30 минут хватило, чтобы летчики-испытатели успели выполнить маневры, которые доказывают хорошую управляемость устройства.

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь подчеркнул, что при строительстве нового ракетоносца на 80% были усовершенствованы системы управления и навигации.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что самолет строился на новой элементной базе.

