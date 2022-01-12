Построенный с нуля ракетоносец Ту-160М совершил первый полет
Впервые построенный в России с нуля Стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».
В «Ростехе» отметили, что полет занял полчаса и начался с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев». В госкорпорации уточнили, что 30 минут хватило, чтобы летчики-испытатели успели выполнить маневры, которые доказывают хорошую управляемость устройства.
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь подчеркнул, что при строительстве нового ракетоносца на 80% были усовершенствованы системы управления и навигации.
Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что самолет строился на новой элементной базе.
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