Посол Рогожник: Белоруссия и РФ могут создать общую программу развития авиастроения
Белоруссия и Россия могут создать совместную межгосударственную программу развития авиастроения до 2035 года, сообщил белорусский посол в РФ Александр Рогожник, слова которого приводит агентство БелТА.
Он отметил, что совместная межгосударственная программа в области авиастроения может затрагивать не только проект «Освей» (белорусско-российский 19-местный самолет местных воздушных линий – ред. НСН), но и программу развития авиастроения. Сегодня, указал он, этот вопрос обсуждается с Объединенной авиастроительной корпорацией совместно с Минпромторгом РФ.
Рогожник также сообщил, что в стадии заключения находятся договоры российской стороны с ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» и ОАО «Минский завод гражданской авиации №407».
Ранее Росавиация заявила, что Superjet 100 сертифицирован по российским и международным стандартам, прошел все необходимые испытания и соответствует всем требованиям безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru