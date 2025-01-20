Посол Рогожник: Белоруссия и РФ могут создать общую программу развития авиастроения

Белоруссия и Россия могут создать совместную межгосударственную программу развития авиастроения до 2035 года, сообщил белорусский посол в РФ Александр Рогожник, слова которого приводит агентство БелТА.

Он отметил, что совместная межгосударственная программа в области авиастроения может затрагивать не только проект «Освей» (белорусско-российский 19-местный самолет местных воздушных линий – ред. НСН), но и программу развития авиастроения. Сегодня, указал он, этот вопрос обсуждается с Объединенной авиастроительной корпорацией совместно с Минпромторгом РФ.



Рогожник также сообщил, что в стадии заключения находятся договоры российской стороны с ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» и ОАО «Минский завод гражданской авиации №407».

Ранее Росавиация заявила, что Superjet 100 сертифицирован по российским и международным стандартам, прошел все необходимые испытания и соответствует всем требованиям безопасности, передает «Радиоточка НСН».

