Последний российский модуль «Причал» пристыковался к МКС

Грузовой корабль «Прогресс М-УМ» с модулем «Причал» пристыковался к Международной космической станции. Соответствующая трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Россия больше не планирует отправку новых модулей для своего сегмента станции.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала к МКС с новым модулем

Старт корабля с модулем с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1б» состоялся 24 ноября в 16.06 по московскому времени. Модуль предназначен для эксплуатационных и технических возможностей российского сегмента МКС.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:Космический КорабльМКС
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