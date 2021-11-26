Последний российский модуль «Причал» пристыковался к МКС
26 ноября 202118:41
Грузовой корабль «Прогресс М-УМ» с модулем «Причал» пристыковался к Международной космической станции. Соответствующая трансляция ведется на сайте Роскосмоса.
Россия больше не планирует отправку новых модулей для своего сегмента станции.
Старт корабля с модулем с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1б» состоялся 24 ноября в 16.06 по московскому времени. Модуль предназначен для эксплуатационных и технических возможностей российского сегмента МКС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru