Названа возможная причина съезда самолета Як-42 с ВПП в Саратове
Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов в эфире НСН рассказал, что могло стать причиной ЧП с Як-42 в аэропорту Саратова.
Пaссaжирский самолет выкaтился зa пределы взлетно-посaдочной полосы после приземления в aэропорту Саратовa. Як-142 выполнял рейс из Сургутa. Нa борту нaходились более 100 человек, никто не пострaдaл.
По предвaрительной информaции, у сaмолетa откaзaлa гидросистемa.
Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов в эфире НСН назвал причину, по которой самолет Як-42 мог выкатиться с взлетно-посадочной (ВПП) полосы аэропорта в Саратове.
«Может быть причиной ЧП был сильный боковой ветер. Первое, о чем можно подумать. Но, конечно, в ситуации будут разбираться специалисты. Думаю, ситуация была штатной. Аэродром в Саратове нормальный, совершаются регулярные рейсы. Самолет Як-42 отлетал, как говорится, 1000 и 1 год. За время эксплуатации с ним не было существенных происшествий», - отметил авиаэксперт.
Як-42 был разработан в связи с необходимостью замены Ил-18 и Ту-134. В серийное производство новый самолет средней дальности поступил в 1977 году. За время эксплуатации с самолетами типа Як-42 произошло две авиакатастрофы: 28 июня 1982 года в Гомельской области погибли 132 человека, в катастрофе под Ярославлем 7 сентября 2011 года из 45 человек, находившихся на борту, выжил только один.
Ранее экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН рассказал, как Ан-24 обеспечивает безопасную посадку даже с отказавшим двигателем.
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