Посадочный модуль китайского зонда сел на обратной стороне Луны
Посадочный модуль зонда «Чанъэ-6» КНР совершил успешную посадку на обратной стороне Луны, в бассейне Южный полюс - Эйткен, сообщает агентство «Синьхуа».
Откуда космический аппарат должен доставить образцы грунта на Землю.
В случае успеха миссии китайский аппарат впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны.
«Чанчжэн-6C» — двухступенчатая ракета-носитель общей длиной около 43 м, ее стартовая масса составляет почти 215 тонн, грузоподъемность до гелиосинхронной орбиты — около 2,4 тонны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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