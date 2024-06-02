Посадочный модуль китайского зонда сел на обратной стороне Луны

Откуда космический аппарат должен доставить образцы грунта на Землю.

В случае успеха миссии китайский аппарат впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны.

«Чанчжэн-6C» — двухступенчатая ракета-носитель общей длиной около 43 м, ее стартовая масса составляет почти 215 тонн, грузоподъемность до гелиосинхронной орбиты — около 2,4 тонны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

