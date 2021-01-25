Пока закрыты границы. В Госдуме назвали цену частного полета в космос
Космонавт, депутат Госдумы в эфире НСН рассказал, насколько возможна отправка космических туристов до 2023 года.
Россия планирует отправить в космос четырёх туристов до 2023 года, сообщила компания «Главкосмос» (дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос»). Отмечается, что на места для коммерческих участников полёта можно рассчитывать «при благоприятном стечении обстоятельств».
Герой России, космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев в эфире НСН рассказал, насколько возможна отправка космических туристов в озвученные сроки.
«Это всё зависит от того, какая обстановка сложится. Американцы ранее заявляли, что будут отказываться от наших кораблей, потом они сказали, что нуждаются в местах. Если будут свободные места на корабле и желающие полететь, то почему бы не сделать это», - отметил он.
Сураев добавил, что развитие космического туризма перспективно как в России, так и во всем мире.
«Я сам возил туриста в 2009 году (им стал владелец знаменитого "Cirque du Soleil" Ги Лалиберте – прим. НСН). Обычно полет стоит десятки миллионов долларов, Лалиберте платил порядка 35 миллионов за две недели. Но вообще цены определяет «Роскосмос», - уточнил космонавт.
В конце сентября 2020 года «Роскосмос» объявил о планах снять фильм на МКС. Главным режиссером киноленты планируют назначить Клима Шипенко. Космонавтом будет женщина. Общие требования к конкурсантам: гражданство России, возраст от 25 до 45 лет, базовое знание английского, рост 150-180 сантиметров и вес 50-75 килограммов. Съемки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года.
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