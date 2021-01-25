Пока закрыты границы. В Госдуме назвали цену частного полета в космос

«Это всё зависит от того, какая обстановка сложится. Американцы ранее заявляли, что будут отказываться от наших кораблей, потом они сказали, что нуждаются в местах. Если будут свободные места на корабле и желающие полететь, то почему бы не сделать это», - отметил он.

Сураев добавил, что развитие космического туризма перспективно как в России, так и во всем мире.

«Я сам возил туриста в 2009 году (им стал владелец знаменитого "Cirque du Soleil" Ги Лалиберте – прим. НСН). Обычно полет стоит десятки миллионов долларов, Лалиберте платил порядка 35 миллионов за две недели. Но вообще цены определяет «Роскосмос», - уточнил космонавт.

В конце сентября 2020 года «Роскосмос» объявил о планах снять фильм на МКС. Главным режиссером киноленты планируют назначить Клима Шипенко. Космонавтом будет женщина. Общие требования к конкурсантам: гражданство России, возраст от 25 до 45 лет, базовое знание английского, рост 150-180 сантиметров и вес 50-75 килограммов. Съемки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года.

