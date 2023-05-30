Побит рекорд по числу людей на орбите Земли
После запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16» побит рекорд по количеству одновременно находящихся на орбите Земли космонавтов. Об этом сообщает РИА Новости.
Во вторник «Шэньчжоу-16» стартовал на ракете «Чанчжэн-2» с экипажем из трех тайконавтов. Корабль летит к орбитальной станции «Тяньгун», где уже находятся трое китайских специалистов.
Сейчас на орбите Земли находятся 17 человек, пишет RT. В частности, на Международной космической станции остаются 11 членов экипажей корабля «Союз МС-23», американского Crew Dragon, частной миссии Axiom Space AX-2.
Предыдущий рекорд — 14 человек на орбите — был установлен 16 сентября 2021 года, напоминает «Свободная пресса». Семь космонавтов находились на МКС, три тайконавта — в корабле «Шэньчжоу-12», еще четыре американца-участника частной миссии — на корабле Crew Dragon.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru