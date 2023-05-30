Пилотируемый «Шэньчжоу-16» пристыковался к космической станции КНР

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-16» с тайконавтами осуществил стыковку с главным модулем национальной орбитальной станции КНР. Об успешной операции объявило Центральное телевидение Китая.

Стыковка произведено примерно через семь часов с успешного старта корабля с космодрома на северо-западе страны. После необходимых технических операций трое тайконавтов переместятся в главный модуль станции. Как отмечает RT, там их встретят уже работающие на орбите коллеги — участники миссии «Шэньчжоу-15».

Ранее Пекин пообещал осуществить высадку китайского гражданина на поверхность Луны к 2030 году. Глава Института космической политики Иван Моисеев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал слишком жёсткими такие временные рамки.

