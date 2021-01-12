Пилот рассказал о «тайном языке» сотрудников гражданской авиации

Смирнов отметил, что эти способы позволяют избегать частого использования громкой связи. Пилот объяснил, что в ход идут как световые сигналы, так и язык жестов. С помощью знаков командир воздушного судна, например, может предупредить о надвигающемся грозовом фронте и зоне турбулентности.

По словам специалиста, жесты, используемые во время работы, применяются "почти ежедневно". Незаметно для пассажиров передают как обыденную информацию, так и сигнал тревоги. Каждый борт также оборудован телефонным узлом для связи между членами экипажа и тревожной кнопкой, которая используется для связи с землей в случае чрезвычайного происшествия.

